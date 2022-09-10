Українських військових тренуватиме іспанська армія

Навчання українських бійців проходитиме у Сарагосі

Іспанія долучить свою армію до процесу навчання українських військових, повідомляє El Mundo.

«Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що навчання проходитиме у Сарагосі.

Як це вже робить Велика Британія на своїй території, міністерство оборони Іспанії виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

Нагадаємо, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Соцмережі поідомляють, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.