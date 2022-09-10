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Українські війська можуть створити котел навколо Ізюма – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські війська можуть створити котел навколо Ізюма – ISW
ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківщині
фото: Генштаб ЗСУ

Кремль скеровує ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити просування українців

Українські війська в ході контрнаступу на Харківщині станом на 9 вересня звільнили від окупантів приблизно 2,5 тис. кв. км. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що українські сили можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть російські наземні лінії зв’язку  на північ і південь від Ізюма. 

Українські війська 9 вересня продовжили наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання сил. «Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні лінії зв’язку, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України», – зазначає ISW.

Кремль скеровує ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити просування українців. Міністерство оборони Росії і Кремль опублікували кадри російських військових конвоїв, які нібито прямували для посилення на Куп’янськ, Ізюм і загальний харківський напрямок, але не визнали успіхів України в цьому районі

«Успішний український контрнаступ руйнує спроби Кремля зробити Ізюм зоною економії сили. Деякі блогери також зазначили, що 10 вересня стане вирішальним днем, якщо росіяни не зможуть вчасно створити резерви та дієздатне командування», – йдеться в матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW за 9 вересня:

  • Станом на 9 вересня в Харківській області українські війська звільнили близько 2,5 тис. квадратних кілометрів території.
  • У відповідь на ефективні українські операції Кремль скеровує ресурси в Харківську область.
  • Українські сили вийшли на околиці Куп’янська та наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу станом на 9 вересня та, ймовірно, найближчими днями розірвуть російські наземні лінії зв’язку з Ізюмом.
  • Можливо, українські війська просунулися на північ від Грушівки в напрямку російського матеріально-технічного центру у Великому Бурлуці на північному сході Харківської області.
  • Українські сили продовжують контрнаступальну операцію на півдні України, включно з блокуванням російських ліній наземного зв’язку, що знижує моральний дух росіян.
  • Російські війська вели наземні наступи на північ від Харкова та через східну вісь.
  • Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, в якій описується погане поводження Росії з українськими військовополоненими та затриманими цивільними особами.
Українські війська можуть створити котел навколо Ізюма – ISW фото 1

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів.

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Теги: ЗСУ війна росія окупанти Харків наступ ворог

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