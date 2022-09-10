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Українські війська зайшли в Ізюм

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські війська зайшли в Ізюм
ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківщині
фото: Генштаб ЗСУ

На залізничному ринку в місті Ізюм рашисти вийшли з білими прапорами

Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів. Про це повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на інформацію російських воєнкорів.

«Російські воєнкори повідомляють, що в Ізюмі також стався крок доброї волі!» – написав він у соцмережі.

Українські війська зайшли в Ізюм фото 1

Про те, що ЗСУ увійшли до міста Ізюм, повідомив також боєць Нацгвардії та ексдепутат Ізюмської міськради Микита Каракай.

«На залізничному ринку в місті Ізюм рашисти вийшли з білими прапорами. Наші зайшли в місто», – написав він у соцмережі.

Українські війська зайшли в Ізюм фото 2

Крім того, ЗСУ звільнили Капітолівку та Оскол Ізюмського району.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

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Теги: ЗСУ Україна війна росія Харківщина окупація окупанти

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