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ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області
фото з відкритих джерел

У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області», – сказав він.

Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

«Поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей», – сказав президент.

Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.

Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.

Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео).

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

А ще в окупованому Бериславі горить база окупантів (відео). 

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

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Теги: Харківщина ЗСУ президент прапор

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