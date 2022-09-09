ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині
У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території
Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
«На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області», – сказав він.
Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.
«Поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей», – сказав президент.
Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.
Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.
Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.
Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео).
Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.
А ще в окупованому Бериславі горить база окупантів (відео).
Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.
До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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