Український серіал «Кріпосна» став хітом за кількістю переглядів у Польщі



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З 1 липня в Польщі почався показ українського серіалу «Кріпосна», і він вже набрав кількамільйонну аудиторію

Аудиторія серіалу «Кріпосна» в Польщі зростає небаченими темпами. У соцмережах про нього пишуть пересічні глядачі і польські топ-чиновники, а провідні ЗМІ намагаються розгадати секрет шаленої популярності «мильної опери» українського виробництва, яку вже ставлять в один ряд із бразильською «Рабинею Ізаурою» і турецьким «Прекрасним століттям». Про це пише BBC.

Першим іноземним каналом, який показав «Кріпосну», став польський суспільний мовник TVP1, для якого навіть створили багатоголосе озвучення тамтешньою мовою.

За даними спеціалізованого польського ресурсу Wirtualne Media, за перший тиждень показу аудиторія «Кріпосної» склала 1,23 мільйона глядачів. І це при тому, що епізоди показували у вечірній прайм-тайм тільки з понеділка по середу.

За другий тиждень прокату «Кріпосної» кількість прихильників серіалу зросла до 1,79 мільйона. Відтак керівництво TVP1 вирішило показувати його й у вихідні.

Серед причин успіху українського серіалу в Польщі видання Dziennik Zachodni називає географічний фактор. Часопис зазначає, що донедавна полякам пропонувалися костюмовані мелодрами переважно турецького виробництва.

«Вперше на наших екранах з'явився серіал, дія якого відбувається у наших географічних широтах, - пише Dziennik Zachodni. - Середина ХІХ століття, коли розгортаються події «Кріпосної», - це час, коли Чернігів і Варшава, Люблін і Соснівець були частиною однієї країни та функціонували в однакових суспільно-політичних умовах».

На думку польського видання, ще однією перевагою роботи українських кінематографістів є те, що в серіалі не оминають питання класового протистояння.

«У багатьох селах ситуація була такою, як показано у «Кріпосній». Окрім історії кохання, в серіалі не бракує сцен продажу селян одним власником іншому. Можна побачити й величезні батоги, яким власник господарства відшмагав коваля, коли той насмілився піти проти нього», - додає Dziennik Zachodni.

Не обійшла увагою неабиякий успіх українського серіалу й одна з провідних польських газет

У статті Gazeta Wyborcza «Бразильське кохання, українські батоги: Чи є «Кріпосна» феноменом масштабу «Рабині Ізаури»?» відзначає, що історія української кріпачки багато в чому повторює перипетії життя прекрасної і невільної бразилійки.

Втім, Gazeta Wyborcza виділяє вражаючі костюми і мальовничі локації, побачивши які, «багато глядачів захочуть відвідати Україну», а також прекрасний акторський склад - у стрічці задіяні як знані виконавці, так і талановиті новачки.

Крім того, веде далі Gazeta Wyborcza, перевагою «Кріпосної» є й те, що «творці звертають увагу на неприємні сторінки української історії, з якою поляки мали чимало спільного».

На переконання газети, успіх українського серіалу в Польщі зумовлений тим, що «вперше ми спостерігаємо синтез мильної опери з костюмованим жанром, вбудованим в нашу культуру».

«Кріпосна» - це костюмована мелодрама, знята у співпраці компаніями StarLight Films та Film.UA. Події стрічки відносять глядачів у Ніжин 19 століття. У цьому містечку на Чернігівщині проживає заможний поміщик Червінський, у власності якого - молода, витончена і прекрасна кріпачка Катерина Вербицька. Щоб краще передати атмосферу, творці серіалу відмовилися від штучних павільйонних декорацій. У списку локацій, де відбувалися зйомки стрічки, - Києво-Печерська Лавра і столичний «Шоколадний будиночок», Національний музей народної архітектури та побуту Пирогово, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка», а також «тернопільський Версаль» - Палац Вишневецьких.