Звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина показала, как отпраздновала 30-летие на яхте



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Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном

Совсем недавно украинская актриса отпраздновала юбилей

Украинская актриса Ксения Мишина, которую киноманы хорошо знают по костюмированной драме «Крепостная», отпраздновала юбилей. Актрисе исполнилось 30 лет.

Этот день Ксения Мишина решила провести в кругу близких друзей. Фотографиями с празднования актриса поделилась в соцсети.

Не многие знают, что у актрисы есть взрослый сын. Ксения не так давно начала активно вести социальные сети, но сейчас часто выставляет в свой инстаграм фотографии с сыном Платоном, который растет прекрасной копией своей звездной мамы-красотки.

«Платон тоже был на съемках Крепостной, ему нравились мои наряды. Тогда я услышала от него важную вещь: «Мама, я не вижу себя в этом, не хочу быть актером. Хочу быть режиссером». Наверное, его привлекает командовать, разговаривать в рацию», - смеется Ксения.

Напомним, что совсем скоро в эфир телеканала Стб возвращается костюмированная драма «Крепостная». После повтора первого сезона зрители сразу увидят премьеру второго. Одну из главных ролей сыграла украинская актриса Ксения Мишина. Она полюбилась зрителям своим невероятным исполнением роли жестокой и властной помещицы Лидии Шефер.