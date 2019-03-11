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    Шоу-биз

    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»

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    Михаил Гаврилов - Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»
    Михаил Гаврилов

    Первый сезон костюмированной драмы «Крепостная» подходит к концу

    А поклонники сериала продолжают знакомиться с главными героями. Читатели Scotch уже успели узнать о жизни ключевых актеров сериала:  Марка ДроботаТараса ЦымбалюкаАлексея Яровенко, Ольги Сумской и Олеси Журавской.

    А сегодня, мы расскажем об Михаиле Гаврилове, который сыграл роль сына богатого помещика Григория Червинского.

    Сразу после выхода сериала в сети появилось неимоверное количество восхищенных отзывов зрителей в сторону актера, который настолько сильно перевоплотился в безумного и харизматичного Григория – главного негодяя «Крепостной».

    По сюжету у Червинского застряла пуля в ноге, а также он постоянно пребывает под влиянием наркотических веществ, чтобы притупить свою боль.

    «У Григория непростой характер. Не скажу, что мы с ним похожи, но что-то во мне отзывается. Возможно, какие-то темные стороны меня. Но он все время живет с жуткой болью – в бедре застряла пуля. Это же невыносимо. Безусловно, это откладывает отпечаток на его поведение и на его поступки», - считает Михаил.

    Чтобы передать страшную боль и наркотическую зависимость актер подсматривал какие-то вещи из сериалов, фильмов и даже реальные видео людей с зависимостью, но в большинстве случаев отталкивался от себя и своих чувств. 

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    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»
    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»
    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»
    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»
    Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»

    Так как Григорию постоянно нужно хромать из-за пули в ноге, Мише подсказали как упростить задачу. «Сначала я забывал, что нужно хромать, поскольку я не чувствую эту боль на самом деле. И тогда мне посоветовали подложить камушек в ботинок. Так что в дальнейшем на съемках я тоже испытывал дискомфорт и боль, как и мой персонаж», - вспоминает актер с улыбкой.

    Напомним, что заключительные серии первого сезона состоятся уже на этой неделе на телеканале Стб.

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