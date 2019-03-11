Михаил Гаврилов рассказал, что ему пришлось пережить во время съемок сериала «Крепостная»



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Михаил Гаврилов

Первый сезон костюмированной драмы «Крепостная» подходит к концу

А поклонники сериала продолжают знакомиться с главными героями. Читатели Scotch уже успели узнать о жизни ключевых актеров сериала: Марка Дробота, Тараса Цымбалюка, Алексея Яровенко, Ольги Сумской и Олеси Журавской.

А сегодня, мы расскажем об Михаиле Гаврилове, который сыграл роль сына богатого помещика Григория Червинского.

Сразу после выхода сериала в сети появилось неимоверное количество восхищенных отзывов зрителей в сторону актера, который настолько сильно перевоплотился в безумного и харизматичного Григория – главного негодяя «Крепостной».

По сюжету у Червинского застряла пуля в ноге, а также он постоянно пребывает под влиянием наркотических веществ, чтобы притупить свою боль.

«У Григория непростой характер. Не скажу, что мы с ним похожи, но что-то во мне отзывается. Возможно, какие-то темные стороны меня. Но он все время живет с жуткой болью – в бедре застряла пуля. Это же невыносимо. Безусловно, это откладывает отпечаток на его поведение и на его поступки», - считает Михаил.

Чтобы передать страшную боль и наркотическую зависимость актер подсматривал какие-то вещи из сериалов, фильмов и даже реальные видео людей с зависимостью, но в большинстве случаев отталкивался от себя и своих чувств.

Так как Григорию постоянно нужно хромать из-за пули в ноге, Мише подсказали как упростить задачу. «Сначала я забывал, что нужно хромать, поскольку я не чувствую эту боль на самом деле. И тогда мне посоветовали подложить камушек в ботинок. Так что в дальнейшем на съемках я тоже испытывал дискомфорт и боль, как и мой персонаж», - вспоминает актер с улыбкой.

Напомним, что заключительные серии первого сезона состоятся уже на этой неделе на телеканале Стб.