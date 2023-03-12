Українського військового в Німеччині побив охоронець готелю

Український військовий потрапив до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку та потребує операції

Причиною конфлікту між чоловіками стала форма ЗСУ

Український військовослужбовець, що приїхав до Німеччини на реабілітацію, отримав серйозні травми під час конфлікту в барі готелю у місті Франкфурт-на-Майні. Його кривдником називають охоронця, який є представником одного з народів Кавказу. Про цей випадок повідомили у групі «Українці у Франкфурті-на-Майні» в соцмережі Facebook.

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У повідомленні йдеться, що конфлікт стався в готелі Roomers, а зловмисником, начебто, був чеченець за національністю.

У коментарі «Новинарні» генеральний консул України Вадим Костюк підтвердив цей випадок, який стався увечері 10 березня.

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Він розповів, що конфлікт розпочався після зауважень з боку персоналу бару щодо невідповідності одягу українського військового. Словесна перепалка перейшла в бійку, коли представник охорони намагався вивести його. Український військовий потрапив до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку та потребує операції.

Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. Поліція зафіксувала цей факт.

За словами генконсула, в Німеччини для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземцям дозволено носити форму під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.

Нагадаємо, у 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

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До слова, правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.