На Київщині чоловік побив та зґвалтував жінку

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Поліція затримала чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні

Правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.

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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі в понеділок, 20 лютого.

За його словами, підозрюваний бив жінку пістолетом по голові, після чого зґвалтував.

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Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

«За вчинене зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Суд обрав негіднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначив Нєбитов.