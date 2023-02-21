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На Київщині чоловік побив та зґвалтував жінку

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині чоловік побив та зґвалтував жінку
Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Поліція затримала чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні

Правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.

Про це  повідомив  начальник Головного управління Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі в понеділок, 20 лютого.

За його словами, підозрюваний бив жінку пістолетом по голові, після чого зґвалтував.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

«За вчинене зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Суд обрав негіднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначив Нєбитов.

Теги: чоловік кримінал зґвалтування

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