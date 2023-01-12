На Уралі урочисто поховано «вагнерівця», який до смерті побив матір

Труну окупанта несли військові, а ветерани розповіли про його мужність на прощанні

«Герой» відбував покарання за тяжкий злочин

У місті Сєров на півночі Свердловської області Росії відбувся урочистий похорон 46-річного «вагнерівця» Сергія Молодцова, який загинув на війні в Україні. Окупанта завербували в колонії, де він відбував термін за вбивство власної матері, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Глава Сєровського міського округу підтвердив інформацію про засудження загиблого. «Він відбував покарання за тяжкий злочин, вбивця». Незважаючи на це, Сергія Молодцова поховали 5 січня як героя: його труну несли військові, а ветерани розповіли про його мужність на прощанні.

Судячи з матеріалів справи Молодцова, через яку він перебував в колонії, «герой» до смерті побив власну матір. «У стані алкогольного сп'яніння Молодцов перебував у квартирі зі своєю літньою матір'ю. Він завдав щонайменше шість ударів руками і ногами по голові, тулубу і кінцівках», – йдеться в тексті вироку.

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Раніше повідомлялося, що у селі Поріччя-Рибне Ярославської області (Росія) пройшли похорони одного завербованого «вагнерівцями» зека Євгенія Лосєва. Місцевих мешканців обурила відсутність почестей на похоронах окупанта.

Раніше російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості – тепер вони вийдуть на волю.