Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
Лейтенант вибачився за те, що побив строковика ногами в частині на Житомирщині
фото: кадр відео

Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування

У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.  Відповідні відео з'явилося у Мережі.

Як можна зрозуміти з відео, за словами молодшого лейтенанта, бійка нібито трапилася через вживання строковиками алкоголя. 

«Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії», – заявив військовий.

У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва відреагували на інцидент. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

«Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.
Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення», – заявили в центрі.

До слова, правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.https://glavcom.ua/kyiv/news/na-kijivshchini-cholovik-pobiv-ta-zgvaltuvav-zhinku-909849.html

Теги: бійка алкоголь розслідування відео Житомирщина військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПВК «Редан»: в яких містах росіяни «зомбували» українських підлітків
ПВК «Редан»: в яких містах росіяни «зомбували» українських підлітків
27 лютого, 23:04
Після масової бійки з українцями російські футболісти отримали гроші
Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями
22 лютого, 21:06
На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
14 лютого, 09:41

Події в Україні

Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена
Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
Гайдай заявив про важку ситуацію на трьох напрямках боїв на Луганщині
Гайдай заявив про важку ситуацію на трьох напрямках боїв на Луганщині
Вісім областей під масованим ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 12 березня
Вісім областей під масованим ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 12 березня
Окупанти вдарили по Слов’янську, пошкоджено залізничну колію (фото)
Окупанти вдарили по Слов’янську, пошкоджено залізничну колію (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
30K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
25K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
15K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
13K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
9544
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту