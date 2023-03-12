Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)

Лейтенант вибачився за те, що побив строковика ногами в частині на Житомирщині

Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування

У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями. Відповідні відео з'явилося у Мережі.

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Як можна зрозуміти з відео, за словами молодшого лейтенанта, бійка нібито трапилася через вживання строковиками алкоголя.

«Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії», – заявив військовий.

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У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва відреагували на інцидент. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

«Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення», – заявили в центрі.

До слова, правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.https://glavcom.ua/kyiv/news/na-kijivshchini-cholovik-pobiv-ta-zgvaltuvav-zhinku-909849.html