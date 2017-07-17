Уряд Дубая відмовляється від паперового документообігу
- Сьогодні, 11:17
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Відмова від використання паперу входить до загальної стратегії «розумного міста»
У Дубаї запустили урядовий проект щодо переведення документообігу повністю в електронний формат до 2021 року.
Повідомляється, що «Дубайську безпаперову стратегію» урочисто відкрив наслідний принц Дубая та голова виконавчої ради Дубая Шейх Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум.
Згідно з новим планом, усі працівники або клієнти уряду Дубая не друкуватимуть паперові документи після 2021 року.
Як зазначається, нова стратегія відповідає баченню перетворення емірату в повноцінне «розумне місто».
Раніше повідомлялося, що у Дубаї презентували перше повітряне безпілотне таксі.