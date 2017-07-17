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    Уряд Дубая відмовляється від паперового документообігу

    Відмова від використання паперу входить до загальної стратегії «розумного міста»
    У Дубаї запустили урядовий проект щодо переведення документообігу повністю в електронний формат до 2021 року. Повідомляється, що «Дубайську безпаперову стратегію» урочисто відкрив наслідний принц Дубая та голова виконавчої ради Дубая Шейх Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум. Згідно з новим планом, усі працівники або клієнти уряду Дубая не
    • Сьогодні, 11:17
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    Відмова від використання паперу входить до загальної стратегії «розумного міста»

    У Дубаї запустили урядовий проект щодо переведення документообігу повністю в електронний формат до 2021 року.

    Повідомляється, що «Дубайську безпаперову стратегію» урочисто відкрив наслідний принц Дубая та голова виконавчої ради Дубая Шейх Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум.

    Згідно з новим планом, усі працівники або клієнти уряду Дубая не друкуватимуть паперові документи після 2021 року.

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    Як зазначається, нова стратегія відповідає баченню перетворення емірату в повноцінне «розумне місто».

    Раніше повідомлялося, що у Дубаї презентували перше повітряне безпілотне таксі.

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    ОАЕ
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