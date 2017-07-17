Уряд Дубая відмовляється від паперового документообігу

Відмова від використання паперу входить до загальної стратегії «розумного міста»

У Дубаї запустили урядовий проект щодо переведення документообігу повністю в електронний формат до 2021 року. Повідомляється, що «Дубайську безпаперову стратегію» урочисто відкрив наслідний принц Дубая та голова виконавчої ради Дубая Шейх Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум. Згідно з новим планом, усі працівники або клієнти уряду Дубая не