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    МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Афганістан

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    МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Афганістан

    МЗС закликає українців покинути територію Афганістану

    Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Афганістан (ІРА) у зв'язку із високим рівнем терористичної загрози. Про це повідомили у консульській службі МЗС.

    Українцям рекомендують не відвідувати Афганістан без нагальної потреби до моменту стабілізації безпекової ситуації в країні. Якщо ж поїздка до республіки є необхідною, громадян закликають повідомляти українське посольство про перебування в Афганістані.

    «Закликаємо інформувати посольство України в Республіці Таджикистан (за сумісництвом в ІРА) про деталі поїздки: мета, місце, дата та час прибуття і відбуття, адреса місця проживання, номери  контактних телефонів в Україні та ІРА, електронна адреса», - зазначено у повідомленні.

    Для тих громадян, котрі вже перебувають в Афганістані, МЗС рекомендує не відвідувати місця великого скупчення людей та популярні серед іноземних громадян об'єкти. Також бажано не користуватися громадським транспортом та негайно залишити країну у разі такої нагоди.

    Рекомендовано також завантажити на телефон спеціальний додаток для реєстрації українських громадян при подорожах «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян. Завдяки цьому інструменту українцям легше орієнтуватися за кордоном, особливо  у кризових ситуаціях.

    «Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з вами або з особою, яку ви зазначили в анкеті», - додали в МЗС.

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