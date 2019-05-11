В Афганістані від вибуху загинули вісім дітей



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Інцидент стався 11 травня о 8-й ранку в районі Мукур

Діти під час гри діти випадково активізували саморобний вибуховий пристрій, закладений бойовиками руху Талібан

В Афганістані на південному заході щонайменше восьмеро дітей загинули внаслідок вибуху бомби в провінції Газні. Про це повідомляє Khaama Press з посиланням на сили безпеки країни.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні о 8-й ранку в районі Мукур.

За даними прес-служби уряду провінції, внаслідок вибуху восьмеро дітей загинули, ще двоє отримали поранення.

Зазначається, що під час гри діти випадково привели в дію саморобний вибуховий пристрій, закладений бойовиками руху Талібан.

Напередодні схожий інцидент стався в провінції Фар'яб на північному заході Афганістану. Там четверо дітей загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок вибуху фугасу, закладеного на узбіччі дороги.

Як відомо, в Афганістані йде протистояння урядових сил і бойовиків Талібан. Зокрема, декілька днів тому повідомлялося, що за чотири дні в результаті атаки бойовиків загинули близько 40 мирних громадян, понад 20 отримали поранення.

Перед цим авіація сил міжнародної коаліції і армії Афганістану завдала авіаударів, під час яких було знищено 150 талібів.