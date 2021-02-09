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    У світі

    В Альпах поблизу Куршевеля розбився вертоліт: двоє загиблих

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    Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини - В Альпах поблизу Куршевеля розбився вертоліт: двоє загиблих
    Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини

    В результаті події дві людини загинули, ще троє були госпіталізовані

    В Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота.

    Про це повідомляє пресслужба префектури департаменту Савойя в Twitter.

    О 17:20 за місцевим часом надійшов сигнал про аварію вертольота. Він впав в точці на висоті 1,9 тис. метрів між озером Розьер і мисом Війар.

    Рятувальна бригада прибула на місце події приблизно через 40 хвилин.

    Дві людини загинули, ще одна людина в критичному стані була доставлена в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.

    Теги: Франція вертоліт аварія
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