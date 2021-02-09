В Альпах поблизу Куршевеля розбився вертоліт: двоє загиблих

В результаті події дві людини загинули, ще троє були госпіталізовані

В Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота.

Про це повідомляє пресслужба префектури департаменту Савойя в Twitter.

О 17:20 за місцевим часом надійшов сигнал про аварію вертольота. Він впав в точці на висоті 1,9 тис. метрів між озером Розьер і мисом Війар.

Рятувальна бригада прибула на місце події приблизно через 40 хвилин.

Un hélicoptère s'est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021

Дві людини загинули, ще одна людина в критичному стані була доставлена в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.