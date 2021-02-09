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    На Одещині водія, з вини якого загинуло 9 людей, відправили за ґрати

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    Під час спуску по дорозі водій не обрав безпечної швидкості&nbsp; - На Одещині водія, з вини якого загинуло 9 людей, відправили за ґрати
    Під час спуску по дорозі водій не обрав безпечної швидкості 
    фото: з відкритих джерел

    Автопригода сталась ще у вересні 2019 року

    Водія, з вини якого померли дев'ять пасажирів мікроавтобусу, визнали винним у скоєнні злочину й присудили йому 10 років ув'язнення

    Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

    Автопригода сталась ще у вересні 2019 року. Тоді кермувальник автопоїзда з напівпричепом-цистерною прямував з Одеси, перевозивши вантаж на замовлення підприємства. Під час спуску по дорозі чоловік не обрав безпечної швидкості та не врахував стану завантаженого авто.

    Не впоравшись з керуванням,  він виїхав на зустрічну смугу. Там засуджений зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes-Benz. Від удару авто відкинуло за межі проїжджої частини. Внаслідок скоєної аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.

    Нагадаємо, в одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.

    Читайте також: Під Києвом п'яний неповнолітній сів за кермо і влаштував смертельну ДТП.

     

    Теги: ДТП Одеса аварія злочин тюрьма
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