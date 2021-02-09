На Одещині водія, з вини якого загинуло 9 людей, відправили за ґрати

Під час спуску по дорозі водій не обрав безпечної швидкості

Автопригода сталась ще у вересні 2019 року

Водія, з вини якого померли дев'ять пасажирів мікроавтобусу, визнали винним у скоєнні злочину й присудили йому 10 років ув'язнення

Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Автопригода сталась ще у вересні 2019 року. Тоді кермувальник автопоїзда з напівпричепом-цистерною прямував з Одеси, перевозивши вантаж на замовлення підприємства. Під час спуску по дорозі чоловік не обрав безпечної швидкості та не врахував стану завантаженого авто.

Не впоравшись з керуванням, він виїхав на зустрічну смугу. Там засуджений зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes-Benz. Від удару авто відкинуло за межі проїжджої частини. Внаслідок скоєної аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, в одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.