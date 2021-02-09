При обваленні частина будівлі впала на відреставровані сходи

Хто саме проводить роботи, на даний момент невідомо

З самого ранку в Одесі на Деволанівському узвозі 11, де днями завалилася будівля, працює будівельна техніка.

Робочі розбирають завали і зносять решту будови, повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

Хто саме проводить роботи, на даний момент невідомо.

Будинок обвалився в середу, 3 лютого. На щастя, під час обвалення ніхто не постраждав, оскільки в будинку, хоч він і знаходиться в приватній власності, проживало лише 3 безхатьків із собакою. Вони встигли вибігти, коли почули дивні звуки.

Відзначимо, що при обваленні частина будівлі впала на нещодавно відреставровані сходи мосту Коцебу.

Згідно з реєстром прав власності, на даний момент власниками будівлі на Деволанівському узозі, 11 є грецький судновласник Драгніс Іонніс і компанія «Арнеп». Будівлюя по сусідству на Деволановському узвозі, 11/1 записано на компанію «Морський бізнес центр».

Нагадаємо, в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.