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    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку

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    При обваленні частина будівлі впала на відреставровані сходи - В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку
    При обваленні частина будівлі впала на відреставровані сходи
    фото: USIonline.com

    Хто саме проводить роботи, на даний момент невідомо

    З самого ранку в Одесі на Деволанівському узвозі 11, де днями завалилася будівля, працює будівельна техніка.

    Робочі розбирають завали і зносять решту будови, повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

    Хто саме проводить роботи, на даний момент невідомо.

    Будинок обвалився в середу, 3 лютого. На щастя, під час обвалення ніхто не постраждав, оскільки в будинку, хоч він і знаходиться в приватній власності, проживало лише 3 безхатьків із собакою. Вони встигли вибігти, коли почули дивні звуки.

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    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку
    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку
    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку
    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку
    В Одесі на Деволанівському узвозі розбирають завали будинку

    Відзначимо, що при обваленні частина будівлі впала на нещодавно відреставровані сходи мосту Коцебу.

    Згідно з реєстром прав власності, на даний момент власниками будівлі на Деволанівському узозі, 11 є грецький судновласник Драгніс Іонніс і компанія «Арнеп». Будівлюя по сусідству на Деволановському узвозі, 11/1 записано на компанію «Морський бізнес центр».

    Нагадаємо, в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.

    Теги: Одеса аварія будинок
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