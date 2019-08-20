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    У світі

    Лісові пожежі на Канарах: місцева влада оголосила безпрецедентну екологічну катастрофу

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    На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 рятувальників, зокрема 200 військових - Лісові пожежі на Канарах: місцева влада оголосила безпрецедентну екологічну катастрофу
    На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 рятувальників, зокрема 200 військових

    Площа, охоплена полум’ям, збільшилася з 3,4 тисяч до 6 тисяч гектарів

    У північній частині іспанського острова Гран-Канарія вже евакуювали понад дев’ять тисяч людей

    На Канарах внаслідок масштабних лісових пожеж у північній частині іспанського острова Гран-Канарія місцева влада змушена була евакуювати понад дев’ять тисяч людей.

    Про це повідомляє BBC.

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    «Понад 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів. Влада вже заявила про безпрецедентну екологічну катастрофу», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, пожежі на острові почалися минулої суботу неподалік міста Техеда. Вогонь просувається у двох напрямках гірською місцевістю. «Лише за ніч із суботи на неділю площа, охоплена полум’ям, збільшилася з 3,4 тисяч до 6 тисяч гектарів», - інформують рятувальники.

    За словами чиновників, зусиллям у боротьбі з пожежами перешкоджають високі температури, сильний вітер і низька вологість.

    На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 рятувальників, зокрема 200 військових.

    Полум'я досі не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося у природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.

    У деяких районах полум'я було настільки сильним, що літаки, які скидають воду, не могли там працювати.

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