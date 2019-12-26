В американському місті можуть дозволити грати у сніжки після 57-річної заборони



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Закон в місті Уосо відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння

За останні 15 років в місті Уосо було виписано майже 10 штрафів за гру в сніжки

Влада американського міста Уосо в штаті Вісконсін вирішила зняти заборону на гру в сніжки.

Про це повідомляє Associated Press.

У мережі опубліковано відео, на якому міські поліцейські і чиновники адміністрації грають в сніжки на підтвердження того, що заборона буде знята.

Незвичайне обмеження діє в місті з 1962 року. Закон відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння. Вважається, що їх кидання може призвести до важких травм.

За останні 15 років в Уосо було виписано майже 10 штрафів за цією статтею. Вилучення сніжок з цієї статті міська влада обговорить в січні 2020 року.