  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В американському місті можуть дозволити грати у сніжки після 57-річної заборони

    • Розсилка
    <p>Закон в місті Уосо відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння</p> - В американському місті можуть дозволити грати у сніжки після 57-річної заборони

    Закон в місті Уосо відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння

    За останні 15 років в місті Уосо було виписано майже 10 штрафів за гру в сніжки

    Влада американського міста Уосо в штаті Вісконсін вирішила зняти заборону на гру в сніжки.

    Про це повідомляє Associated Press.

    У мережі опубліковано відео, на якому міські поліцейські і чиновники адміністрації грають в сніжки на підтвердження того, що заборона буде знята.

    Незвичайне обмеження діє в місті з 1962 року. Закон відносить сніжки до тієї ж категорії, що і каміння. Вважається, що їх кидання може призвести до важких травм.

    За останні 15 років в Уосо було виписано майже 10 штрафів за цією статтею. Вилучення сніжок з цієї статті міська влада обговорить в січні 2020 року.

     Читайте також статтю:
    США закон снігопад влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ