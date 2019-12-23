Синоптики розповіли, коли українці побачать сніг



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27- 28 грудня в Україні очікується мокрий сніг

Завтра, 24 грудня, у більшості областей України йтиме дощ, температура протягом доби 3-8° тепла. А ось вже наприкінці тижня можна чекати зниження температури та мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«24 грудня в Україні хмарно. Часом дощ, на крайньому заході країни значний дощ, лише у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман. Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-8° тепла (вдень у південній частині 7-12°). В Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура протягом доби 0-3° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві 24 грудня очікується хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

У Київській області також хмарно. Часом дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 3-8° тепла.

25-26 грудня в Україні буде хмарно. Часом дощ, у західних областях з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-7°, в західних областях 0-4° тепла. В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві і столичному регіоні хмарно. Часом дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° тепла.

27- 28 грудня в Україні місцями невеликий мокрий сніг, на півдні та сході країни 27 грудня невеликий дощ. Температура 27 грудня вночі та вдень від 4° тепла до 2° морозу, на півдні та сході 0-6° тепла; 28 грудня в Україні зниження температури на 2-4°. У Карпатах невеликий сніг; температура вночі та вдень 2-8° морозу.

У Києві та Київській області 27- 28 грудня місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 27 грудня від 4° тепла до 1° морозу, 28 грудня близько 0°.