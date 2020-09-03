В Австралії продається будинок з бульбашок



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Будинок можна придбати за 1,8 мільйона австралійських доларів

Будинок площею понад тисячу квадратних метрів, був побудований 39 років тому

В Австралії недалеко від міста Іпсвіч продається будинок з бульбашок, він має 20 кімнат. Про це пише Designboom.

Зазначається, що будинок площею понад тисячу квадратних метрів, був побудований 39 років тому

«Найнезвичайніша нерухомість складається з 11 бетонних бульбашок-куполів від чотирьох до восьми метрів у діаметрі. У будинку є вітальня, три спальні, дві ванні кімнати, кухня, майстерня, винний льох, дві бібліотеки, робочий кабінет», - йдеться у повідомленні.

Також на території розташований гараж і майданчик для гольфу.

Будинок можна придбати за 1,8 мільйона австралійських доларів.

Архітектором будинку з бульбашок є австралієць Грем Бірчелл, який спорудив його в 1981 році в рамках свого дисертаційного проекту.

Нагадаємо, що в США продають житловий будинок зі справжньою в'язницею. Побудований в XIX столітті для шерифа будинок відремонтували і виставили на продаж.