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    У світі

    В Австралії продається будинок з бульбашок

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    Будинок можна придбати за 1,8 мільйона австралійських доларів - В Австралії продається будинок з бульбашок
    Будинок можна придбати за 1,8 мільйона австралійських доларів

    Будинок площею понад тисячу квадратних метрів, був побудований 39 років тому

    В Австралії недалеко від міста Іпсвіч продається будинок з бульбашок, він має 20 кімнат. Про це пише Designboom.

    Зазначається, що будинок площею понад тисячу квадратних метрів, був побудований 39 років тому

    «Найнезвичайніша нерухомість складається з 11 бетонних бульбашок-куполів від чотирьох до восьми метрів у діаметрі. У будинку є вітальня, три спальні, дві ванні кімнати, кухня, майстерня, винний льох, дві бібліотеки, робочий кабінет», - йдеться у повідомленні.

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    В Австралії продається будинок з бульбашок
    В Австралії продається будинок з бульбашок
    В Австралії продається будинок з бульбашок
    В Австралії продається будинок з бульбашок
    В Австралії продається будинок з бульбашок

    Також на території розташований гараж і майданчик для гольфу.

    Будинок можна придбати за 1,8 мільйона австралійських доларів.

    Архітектором будинку з бульбашок є австралієць Грем Бірчелл, який спорудив його в 1981 році в рамках свого дисертаційного проекту.

    Нагадаємо, що в США продають житловий будинок зі справжньою в'язницею. Побудований в XIX столітті для шерифа будинок відремонтували і виставили на продаж.

    Австралія нерухомість будинок гараж
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