Іноземці пограбували квартиру пенсіонерки, вдершись через вікно на другому поверсі



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Грабіжники залізли до квартири ш ляхом віджиму вікна

Під час втечі грабіжників затримали оперативники

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від працівників поліції охорони про те, що у квартирі на Чоколівському бульварі спрацювала охоронна сигналізація. За вказаною адресою виїхали група швидкого реагування, наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Прибувши на місце події, оперативники помітили двох чоловіків, які вийшли з під’їзду будинку та при появі поліцейських почали тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомців та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у них речі, які належать 63-річній місцевій мешканці», - розповіли правоохоронці.

Слідчі з’ясували, що фігуранти проникли до квартири на другому поверсі шляхом віджиму вікна.

Злодії зібрали в оселі киянки гроші, золоті та срібні прикраси та годинники.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці іншої країни, 1977 та 1988 років народження, які неодноразово потрапляли у поле зору працівників поліції за порушення правил дорожнього руху.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Як повідомлялося, нещодавно у закладі харчування на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва двоє іноземців викрали у відвідувача гаманець.