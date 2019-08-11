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    У світі

    В Австрії планують відновити урядову коаліцію

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    27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала&nbsp;вотум недовіри уряду&nbsp;канцлера Себастьяна Курца - В Австрії планують відновити урядову коаліцію
    27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца

    В Австрії хочуть «продовжити популярну коаліцію»

    Керівництво Австрійської партії свободи (АПС) запропонував відновити урядову коаліцію з Австрійською народною партією (АНП) Себастьяна Курца.

    Про це повідомляє агентство APA.

    «Або ми створюємо коаліцію з АНП і продовжуємо співпрацю, або ми опозиційна партія... Моя мета - продовжити популярну коаліцію між АПС і АНП на федеральному рівні. Я переконаний, що це кращий варіант для Австрії», - заявив глава Австрійської партії свободи Норберт Хофер.

    Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца. 

    В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастьяна Курца здобула перемогу.

    Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віцеканцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

    Згодом австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч ексвіцеканцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.

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