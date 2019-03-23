В Автралії розпочалася масова евакуація через наближення циклонів



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Два циклони обрушаться на Австралію одночасно лише вдруге в історії

Очікується, що на вихідних, циклон «Тревор» ударить по півночі країни, тоді як циклон «Вероніка» дійде до західного узбережжя.

В різних регіонах Австралії евакуюють людей, країна готується до одночасного удару двох потужних циклонів.

Про це повідомляє BBC.

«Тисячі австралійців змушені евакуюватися зі своїх осель через наближення двох потенційно руйнівних циклонів», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що на вихідних, циклон «Тревор» ударить по півночі країни, тоді як циклон «Вероніка» дійде до західного узбережжя.

За прогнозами, потужний вітер та сильні дощі спричинять великі хвилі та загрожуватимуть серйозним підтопленням.

На думку експертів, серйозні наслідки дуже ймовірні, а мешканцям зазначених територій рекомендовано підготуватися «до страшного погодного катаклізму».

Два циклони обрушаться на країну одночасно лише вдруге в історії.

Попереднього разу евакуація подібного масштабу відбулася напередодні тропічного циклону «Трейсі», внаслідок якого у 1974 році у місті Дарвіні загинули 49 осіб.

Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

Нагадаємо, Полтаву і Суми 22 березня накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет.