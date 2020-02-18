В Індії перед зльотом загорівся пасажирський літак



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Повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак

Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун

На заході Індії перед зльотом загорівся двигун пасажирського літака авіакомпанії GoAir.

Про це йдеться у заяві індійського авіаперевізника, повідомляє Independent.

«Сторонній предмет спричинив невелику пожежу, яку вже загасили. Всі пасажири та бортпровідники знаходяться у безпеці після звичайної евакуації», - заявили в компанії.

Авіаперевізник додав, що повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак.

Як повідомляє видання, пожежа у двигуні літака GoAir, який повинен був летіти з західного індійського міста Ахмедабад до південного Бенгалуру, сталася незадовго до самого вильоту рейсу G8 802.

Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун.

Нагадаємо, минулого тижня пасажирський літак, що вилетів з Ангулема (Франція), зазнав аварії у декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака: загинули чотири людини.