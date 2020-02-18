В Індії перед зльотом загорівся пасажирський літак
Повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак
Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун
На заході Індії перед зльотом загорівся двигун пасажирського літака авіакомпанії GoAir.
Про це йдеться у заяві індійського авіаперевізника, повідомляє Independent.
«Сторонній предмет спричинив невелику пожежу, яку вже загасили. Всі пасажири та бортпровідники знаходяться у безпеці після звичайної евакуації», - заявили в компанії.
Авіаперевізник додав, що повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак.
Як повідомляє видання, пожежа у двигуні літака GoAir, який повинен був летіти з західного індійського міста Ахмедабад до південного Бенгалуру, сталася незадовго до самого вильоту рейсу G8 802.
Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун.
Нагадаємо, минулого тижня пасажирський літак, що вилетів з Ангулема (Франція), зазнав аварії у декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака: загинули чотири людини.