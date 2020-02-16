У Франції розбився туристичний літак: є загиблі



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У Франції розбився туристичний літак Фото: Régis Dequeker - France Télévisions

Пілот і троє пасажирів загинули ще до прибуття на місце рятувальників

Пасажирський літак Piper PA 28-181, що вилетів з Ангулема (Франція), зазнав аварії у декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака.

Про це повідомляє France 3 Régions з посиланням на поліцію.

Унаслідок цього загинули 4 людини.

Зазначається, що пілот в якийсь момент втратив контроль над керуванням повітряного судна, після чого літак почав знижуватися і при зіткненні з землею загорівся.

Про подію у пожежно-рятувальну службу і поліцію повідомив один з місцевих фермерів. Пілот і троє пасажирів загинули ще до прибуття на місце рятувальників.

За фактом аварії літака прокуратура департаменту почала розслідування.

Правоохоронці не виключають, що спровокувати авіакатастрофу могли сильні пориви вітру, які спостерігаються у неділю в регіоні.

Як повідомлялося, 10 лютого, Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова приїхати в Іран для розслідування катастрофи збитого літака МАУ. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання».

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

На що глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів, що Тегеран готовий до співпраці з українською стороною під час розслідування обставин цієї авікатастрофи.