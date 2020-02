Пасажир літака влаштував сусідці «турбулентність» через те, що вона відкинула крісло (відео)

Американка зняла на відео, як чоловік стукає в відкинуту нею спинку крісла

Пасажирка авіакомпанії American Airlines зняла на відео помсту попутника сусідці попереду на рейсі Новий Орлеан - Шарлотт. Він штурхав її у спинку крісла, щоб жінка підняла його.

Про це пише Daily Mail.

На ролику мандрівниця Венді Вільямс сидить у передостанньому ряду лайнера. Позаду неї розмістився чоловік, крісло якого назад відкинути не можна.

Вільямс розповіла, що коли вона вперше відкинулася на кріслі, пасажир попросив повернути його у початкове положення на час обіду. Коли він доїв, жінка знову розклала крісло, однак і цього разу сусід попросив його скласти. Жінка відмовила. Тоді він вирішив помститися і почав бити у спинку. Він вдарив близько дев’яти разів.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu