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    Пасажир літака влаштував сусідці «турбулентність» через те, що вона відкинула крісло (відео)

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    <span>У жінки стався конфлікт з пасажиром, що сидить позаду неї</span> - Пасажир літака влаштував сусідці «турбулентність» через те, що вона відкинула крісло (відео)
    У жінки стався конфлікт з пасажиром, що сидить позаду неї

    Американка зняла на відео, як чоловік стукає в відкинуту нею спинку крісла

    Пасажирка авіакомпанії American Airlines зняла на відео помсту попутника сусідці попереду на рейсі Новий Орлеан - Шарлотт. Він штурхав її у спинку крісла, щоб жінка підняла його.

    Про це пише Daily Mail.

    На ролику мандрівниця Венді Вільямс сидить у передостанньому ряду лайнера. Позаду неї розмістився чоловік, крісло якого назад відкинути не можна. 

    Вільямс розповіла, що коли вона вперше відкинулася на кріслі, пасажир попросив повернути його у початкове положення на час обіду. Коли він доїв, жінка знову розклала крісло, однак і цього разу сусід попросив його скласти. Жінка відмовила. Тоді він вирішив помститися і почав бити у спинку. Він вдарив близько дев’яти разів.

    Думка користувачів Мережі розділилася. Деякі вважають, що жінка вчинила правильно, адже купила квиток на літак так само, як і сусід. Інші ж підтримують пасажира з останнього ряду і вважають, що жінка повинна поважати інших людей, які сидять навколо.

    США літак жінка чоловік авіарейс
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