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    У світі

    В Індії під час пожежі в лікарні загинули 10 немовлят

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    <p>Уряд Індії наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити всі відділення для новонароджених у лікарнях штату Махараштра</p> - В Індії під час пожежі в лікарні загинули 10 немовлят

    Уряд Індії наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити всі відділення для новонароджених у лікарнях штату Махараштра

    Власними силами співробітники лікарні встигли врятувати сімох дітей

    В індійській лікарні штату Махараштра під час пожежі загинули 10 немовлят.

    Про це повідомляє BBC.

    Пожежа сталась у районній лікарні Бхандарі в західному штаті Махараштра. Медсестра помітила дим у відділенні догляду за новонародженими, де перебували 17 дітей. Деяким немовлятам було лише кілька днів, найстаршим – три місяці.

    Власними силами співробітники лікарні встигли врятувати сімох дітей. 10 немовлят загинули до приїзду рятувальників від отриманих опіків та отруєння чадним газом.

    За попередніми даними, пожежа могла статися через коротке замикання у відділенні.

    Уряд Індії наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити всі відділення для новонароджених у лікарнях штату.

    Родинам загиблих дітей виплатять компенсацію по 500 тисяч рупій (193 тисячі грн).

    До слова, під Києвом у будівельному вагончику згорів чоловік.

    Теги: пожежа діти отруєння Індія лікарня
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