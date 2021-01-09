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    Вибух на газопроводі: Нацполіція взяла під охорону периметр пожежі

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    <p>Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто із цивільних не потрапив в небезпечну зону і не постраждав</p> - Вибух на газопроводі: Нацполіція взяла під охорону периметр пожежі

    Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто із цивільних не потрапив в небезпечну зону і не постраждав

    Фото: поліція Полтавської області

    Про наявність постраждалих інформація відсутня

    Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.

    Про це йдеться у повідомленні поліції Полтавської області.

    Силовики зазначають, що 9 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жительки міста Лубни про те, що поблизу села Єнківці стався вибух на газопроводі.

    «Попередньо встановлено, що неподалік села Єнківці на відстані близько трьох кілометрів серед поля спостерігається горіння на місці, де залягає газопровід високого тиску. Про наявність постраждалих інформація відсутня. Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто із цивільних не потрапив в небезпечну зону і не постраждав», – зазначили у поліції.

    Нагадаємо, на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

    У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням.

    Також відомо, що вибух на газогоні на Полтавщині не перешкодить газовому транзиту.

    Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.

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    Теги: Національна поліція України пожежа вибух газ Полтавщина Укртрансгаз
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