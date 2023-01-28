В Індії розбилися два винищувачі (фото)
Двом пілотам вдалося катапультуватися
Два винищувачі військово-повітряних сил Індії – Sukhoi Su-30 і Mirage 2000 - розбилися у штаті Мадх'я-Прадеш під час навчань. Про це повідомляє телеканал NDTV.
Як зазначається, винищувачі Су-30 та Mirage 2000 зазнали аварії під час тренувальних польотів. Обидва винищувачі вилетіли з бази ВПС у Гваліорі. Про долю екіпажів не повідомляється.
Згодом стало відомо, що двом пілотам вдалося катапультуватися і вони у безпеці. Тривають пошуково-рятувальні роботи третього пілота.
На відео з місця події, знятому місцевими жителями Морени, видно уламки літака на землі.
Військово-повітряні сили розпочали розслідування, щоб перевірити, чи не призвело до катастрофи зіткнення в повітрі.
«Слідчий суд IAF має встановити, чи було зіткнення в повітрі чи ні. У Су-30 було 2 пілоти, а у Mirage 2000 – один пілот під час катастрофи. Початкові звіти свідчать про те, що два пілоти в безпеці, а вертоліт IAF досяг місця аварії», – повідомили джерела.
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх був проінформований командувачем ВПС Індії про катастрофу двох літаків, повідомляє інформаційне агентство PTI.
Головний міністр штату Мадхья-Прадеш Шіврадж Сінгх Чоухан написав у Twitter: «Новини про катастрофу літаків Сухой-30 і Міраж-2000 ВПС поблизу Колараса в Морені дуже сумні. Я доручив місцевій адміністрації співпрацювати з Air Сил для швидкого порятунку та надання допомоги. Молю Бога, щоб пілоти літаків були в безпеці».
Тим часом у Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. На місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл. А 29 особам вдалося вижити, наразі їх доправили до лікарень.
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