Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили
Під час аварії літак розвалився на частини
фото з відкритих джерел

Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі

У Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. На місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл. А 29 особам вдалося вижити, наразі їх доправили до лікарень. Раніше повідомлялося, що не вижив ніхто. Про це інформує агентство AFP.

Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили фото 1

Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі, розташованому в центральній частині країни. На місце падіння пасажирського борту виїхали співробітники служби безпеки, які разом із місцевими мешканцями проводять рятувальні роботи. Сотні солдатів непальської армії беруть участь у рятувальній операції на місці аварії в ущелині річки Сеті, лише за півтора кілометра від аеропорту.

Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула уточнив, що серед пасажирів було двоє немовлят.

«Ми очікуємо знайти більше тіл загиблих», – сказав представник армії агентству Reuters, додавши, що під час аварії літак розвалився на частини.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання свого кабінету міністрів.

За наявними даними, 53 пасажири – непальці. У літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили фото 2

Авіаційні інциденти в Непалі – не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.

Раніше повідомлялося, що момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео.  

Також у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

Теги: міністр літак рятувальники відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок
Розвідка розкрила деталі авіакатастрофи в Іркутську
24 жовтня, 2022, 21:06
Літак упав на багатоповерхівку в Єйську
Після авіакатастрофи в російському Єйську введено режим надзвичайної ситуації
17 жовтня, 2022, 23:59
У Мережі з'явилися кадри з пілотом літака, що впав у Єйську
Авіакатастрофа в Єйську: з'явилося відео з пілотом, що катапультувався
17 жовтня, 2022, 21:58

Соціум

Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили
Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили
В уламках російської ракети, що впала в Молдові, було 80 кг вибухівки
В уламках російської ракети, що впала в Молдові, було 80 кг вибухівки
Помер Вахтанг Кікабідзе
Помер Вахтанг Кікабідзе
Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео
Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео
Терорист Гіркін розкритикував Путіна та згадав Жовтневий переворот
Терорист Гіркін розкритикував Путіна та згадав Жовтневий переворот
У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)
У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
57K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
44K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
21K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
19K
Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині
16K
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту