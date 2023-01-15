Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили
Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі
У Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. На місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл. А 29 особам вдалося вижити, наразі їх доправили до лікарень. Раніше повідомлялося, що не вижив ніхто. Про це інформує агентство AFP.
Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі, розташованому в центральній частині країни. На місце падіння пасажирського борту виїхали співробітники служби безпеки, які разом із місцевими мешканцями проводять рятувальні роботи. Сотні солдатів непальської армії беруть участь у рятувальній операції на місці аварії в ущелині річки Сеті, лише за півтора кілометра від аеропорту.
Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула уточнив, що серед пасажирів було двоє немовлят.
«Ми очікуємо знайти більше тіл загиблих», – сказав представник армії агентству Reuters, додавши, що під час аварії літак розвалився на частини.
Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання свого кабінету міністрів.
За наявними даними, 53 пасажири – непальці. У літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.
Авіаційні інциденти в Непалі – не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.
Раніше повідомлялося, що момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео.
Також у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.
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