Авіакатастрофа в Непалі: майже 30 пасажирів літака дивом вижили

Під час аварії літак розвалився на частини

Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі

У Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. На місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл. А 29 особам вдалося вижити, наразі їх доправили до лікарень. Раніше повідомлялося, що не вижив ніхто. Про це інформує агентство AFP.

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Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі, розташованому в центральній частині країни. На місце падіння пасажирського борту виїхали співробітники служби безпеки, які разом із місцевими мешканцями проводять рятувальні роботи. Сотні солдатів непальської армії беруть участь у рятувальній операції на місці аварії в ущелині річки Сеті, лише за півтора кілометра від аеропорту.

Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула уточнив, що серед пасажирів було двоє немовлят.

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«Ми очікуємо знайти більше тіл загиблих», – сказав представник армії агентству Reuters, додавши, що під час аварії літак розвалився на частини.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання свого кабінету міністрів.

За наявними даними, 53 пасажири – непальці. У літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

Авіаційні інциденти в Непалі – не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.

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Раніше повідомлялося, що момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео.

Також у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.