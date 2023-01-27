Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак
фото ілюстративне

Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовий літак Су-25. Літак ліквідували на східному напрямку.  Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

«27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь» було збито черговий російський штурмовик Су-25», – зазначили в Повітряних силах.

До відома, Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку. 

Триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині. 

 

Теги: ЗСУ літак Бахмут Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони Україні завдали потужних ударів по вороожих позиціях
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Вчора, 07:04
Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
Вчора, 01:29
У Маріупольському районі зафіксована надвисока активність російських літаків
У Маріупольському районі зафіксована надвисока активність російських літаків
25 сiчня, 20:52

Події в Україні

На Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак
На Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак
ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі
ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі
Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     
Нацгвардійці знищили ударний гелікоптер РФ і розкрили деталі     
В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою
В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою
Росія атакувала Часів Яр: є загиблі та поранені (фото)
Росія атакувала Часів Яр: є загиблі та поранені (фото)
Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона
Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
19K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
9682
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
8425
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

Новини

У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Сьогодні, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Сьогодні, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Сьогодні, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту