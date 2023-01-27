На Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак

Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовий літак Су-25. Літак ліквідували на східному напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

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Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

«27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь» було збито черговий російський штурмовик Су-25», – зазначили в Повітряних силах.

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До відома, Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку.

Триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.