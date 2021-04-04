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    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)

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    Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле, деякі будинки змило повінню - В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле, деякі будинки змило повінню

    Прем'єр-міністр Східного Тимора назвав інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років

    В результаті повені і зсувів загинули десятки людей в Індонезії та Східному Тиморі.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що раптові повені, які були викликані проливними дощами, забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих – дворічна дитина.

    Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле, деякі будинки змило повінню. На одному з островів впав міст.

    «Є дороги, які обвалилися, а дерева, що впали, ускладнили доступ до деяких районів», –розповів заступник прем'єр-міністра Східного Тимора Хосе Рейса, назвавши інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років.

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    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)
    В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)

    Як повідомляється, також була порушена подача електроенергії, а Президентський палац й зовсім затопило.

    Зазначимо, минулого тижня в Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.

    Теги: стихійні лиха дороги Індонезія повінь
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