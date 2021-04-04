В Індонезії через повені та зсуви загинули десятки людей (фото)

Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле, деякі будинки змило повінню

Прем'єр-міністр Східного Тимора назвав інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років

В результаті повені і зсувів загинули десятки людей в Індонезії та Східному Тиморі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що раптові повені, які були викликані проливними дощами, забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих – дворічна дитина.

Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле, деякі будинки змило повінню. На одному з островів впав міст.

«Є дороги, які обвалилися, а дерева, що впали, ускладнили доступ до деяких районів», –розповів заступник прем'єр-міністра Східного Тимора Хосе Рейса, назвавши інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років.

Як повідомляється, також була порушена подача електроенергії, а Президентський палац й зовсім затопило.

Зазначимо, минулого тижня в Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.