В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)

В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.

Відеозаписи з місця події у соцмережах публікують місцеві.

На них видно великі стовпи вогню та чорного диму, які здіймаються вгору.

Як пише Elshinta, інцидент стався у Балонгані.

#Indonesia: Truly apocalyptic footage. Must be the best angle so far. #OilRefineryExplosion



pic.twitter.com/EKnvVSZleV