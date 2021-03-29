  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух - В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)
    В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух

    Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів

    В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.

    Відеозаписи з місця події у соцмережах публікують місцеві.

    На них видно великі стовпи вогню та чорного диму, які здіймаються вгору.

    Як пише Elshinta, інцидент стався у Балонгані.

    Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів.

    Індонезійське видання iNews пише з посиланням на рятувальників, що пожежа могла початися внаслідок удару блискавки. Там також кажуть, що державні рятувальники задіяли лише кілька свої машин, оскільки приватна компанія має низку своїх бригад.

    На місце події прибули також високопосадовці.

    Як пишуть місцеві ЗМІ, цей нафтопереробний завод є шостим з семи заводів Управління переробки компанії Pertamina. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.

    Завод почав роботу у 1994 році і розташований за близько 200 кілометрів на схід від Джакарти.

    Теги: пожежа вибух Індонезія рятувальники Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies