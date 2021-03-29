В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)

В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.

Відеозаписи з місця події у соцмережах публікують місцеві.

На них видно великі стовпи вогню та чорного диму, які здіймаються вгору.

Як пише Elshinta, інцидент стався у Балонгані.

На місце події прибули також високопосадовці.

Індонезійське видання iNews пише з посиланням на рятувальників, що пожежа могла початися внаслідок удару блискавки. Там також кажуть, що державні рятувальники задіяли лише кілька свої машин, оскільки приватна компанія має низку своїх бригад.

Місцеві мешканці кажуть , що вибух було чути за десятки кілометрів.

Як пишуть місцеві ЗМІ, цей нафтопереробний завод є шостим з семи заводів Управління переробки компанії Pertamina. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.

Завод почав роботу у 1994 році і розташований за близько 200 кілометрів на схід від Джакарти.