В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)
Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів
В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.
Відеозаписи з місця події у соцмережах публікують місцеві.
На них видно великі стовпи вогню та чорного диму, які здіймаються вгору.
Як пише Elshinta, інцидент стався у Балонгані.
Pertamina VI Balongan indramayu yallah #pray_for_balongan_indramayu #pray_for_balongan #pray_for_indramayu pic.twitter.com/w5FjPCW3Ge— Tono Prasetya (@tono_prasetya) March 28, 2021
#Indonesia: Truly apocalyptic footage. Must be the best angle so far. #OilRefineryExplosion— ASB News / WORLD (@ASB_Breaking) March 28, 2021
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Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів.
Індонезійське видання iNews пише з посиланням на рятувальників, що пожежа могла початися внаслідок удару блискавки. Там також кажуть, що державні рятувальники задіяли лише кілька свої машин, оскільки приватна компанія має низку своїх бригад.
- #BREAKING: HUGE explosion in #Indonesia oil refinery— RAGEX-WAR (@theragex) March 28, 2021
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На місце події прибули також високопосадовці.
Як пишуть місцеві ЗМІ, цей нафтопереробний завод є шостим з семи заводів Управління переробки компанії Pertamina. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.
Завод почав роботу у 1994 році і розташований за близько 200 кілометрів на схід від Джакарти.