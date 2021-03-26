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    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули

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    На Алабаму наскочив Торнадо - На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо
    Фото: АР

    Стихія залишила тисячі людей без даху над головою й електрики

    На штат Альбама у США торнадо наскочив найсильніший, який валив дерева і руйнував будинки місцевих жителів. В результаті стихії загинули щонайменше п'ять осіб.

    Про це повідомляє AP.

    Торнадо пронеслося по Алабамі у четвер, 25 березня. Стихія залишила тисячі людей без даху над головою й електрики. Відомо, що загинули, щонайменше, близько п'яти осіб і не відомо, скільки людей отримали поранення.

    Відомо, що загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. А окрузі Шелбі сім'я ледве встигла втекти з будинку, який перетворився в руїни в результаті стихії.

    У місті Пелхем і в окрузі Шелбі панує справжній хаос. У багатьох будинках знесло верхні поверхи й дах. Крім того, повалені дерева заблокували дороги та рух по вулицях, пошкоджено опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.

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    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
    Фото: АР

    За станом на вечір четверга понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.

    Рятувальники та влада організували притулки для людей, які постраждали в результаті стихії. Крім того, пошуково-рятувальні роботи ускладнилися через погану погоду, яка не припиняється.

    Теги: США стихійні лиха дороги рятувальники
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