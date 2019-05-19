В Іраку підірвався автобус з військовими: семеро загиблих, два десятки поранених



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Іракські військові

Теракт могли здійснити терористи «Ісламської держави»

На півдні Іраку під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули, ще 26 дістали поранення.

Про це повідомляє Fox News.

У Народних мобілізаційних силах розповіли, що подія сталася в місті Балад Руз, коли автобус їхав із південної провінції в напрямку міста Басра.

В даний час жодна організація не взяла на себе відповідальність, але передбачається, що теракт могли здійснити терористи «Ісламської держави», які до цього неодноразово здійснювали атаки на солдатів шиїтських угруповань.

До слова, Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку через посилення напруженості між США і Іраном.