Німеччина і Нідерланди призупинили військові місії в Іраку
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Військова місія в Іраку може поновитися через кілька днів
Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку через посилення напруженості між США і Іраном.
Про це повідомляє AP.
Представник Міністерства оборони Німеччини Йенс Флосдорф заявив, що Берлін при прийнятті рішення «орієнтується на країни-партнери, які зробили аналогічні кроки».
Він підкреслив, що «конкретної загрози немає». За його словами, військова місія в Іраку може поновитися через кілька днів.
Нідерландські військові також призупинили місію з підготовки курдських солдатів в Ербілі. Рішення про призупинення військової місії було прийнято командиром міжнародної коаліції через існуючу загрозу для їх безпеки.
Раніше повідомлялось, що США відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати «чіткий сигнал» Ірану.
Нагадаємо, на початку квітня США включили іранських «вартових Ісламської революції» до списку терористичних організацій.
У листопаді 2018 року набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які скасували в межах ядерної угоди 2015 року.
8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програмий відновлять санкції проти Ірану. Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним».
Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки.
Водночас низка країн, зокрема чинна адміністрація США та Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.