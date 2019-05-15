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    Німеччина і Нідерланди призупинили військові місії в Іраку

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    Німеччина і Нідерланди призупинили військові місії в Іраку

    Військова місія в Іраку може поновитися через кілька днів

    Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку через посилення напруженості між США і Іраном.

    Про це повідомляє AP.

    Представник Міністерства оборони Німеччини Йенс Флосдорф заявив, що Берлін при прийнятті рішення «орієнтується на країни-партнери, які зробили аналогічні кроки».

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    Він підкреслив, що «конкретної загрози немає». За його словами, військова місія в Іраку може поновитися через кілька днів.

    Нідерландські військові також призупинили місію з підготовки курдських солдатів в Ербілі. Рішення про призупинення військової місії було прийнято командиром міжнародної коаліції через існуючу загрозу для їх безпеки.

    Раніше повідомлялось, що США відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати «чіткий сигнал» Ірану.

    Нагадаємо, на початку квітня США включили іранських «вартових Ісламської революції» до списку терористичних організацій.

    У листопаді 2018 року набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які скасували в межах ядерної угоди 2015 року.

    8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програмий відновлять санкції проти Ірану. Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним».

    У 2015 році Іран уклав угоду зі США і провідними країнами про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій, в тому числі — заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

    Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки.

    Водночас низка країн, зокрема чинна адміністрація США та Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.

     

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