В Іраку розбився військовий американський літак



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В Іраку розбився військовий американський літак

Інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.

В Іраку розбився військово-транспортний літак С-130, що належить ВПС США.

Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських службах безпеки.

Уточнюється, що інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.

За даними іракських видань, мова йде про літак C-27 J Spartan, який належить американським військовим.

За попередньою інформацією, на борту перебували чотири людини, всі вони загинули. Однак ні іракська, ні американська влада поки не дали офіційних коментарів.

До слова, нещодавно у Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22.