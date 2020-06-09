В Іраку розбився військовий американський літак
В Іраку розбився військовий американський літак
Інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.
В Іраку розбився військово-транспортний літак С-130, що належить ВПС США.
Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських службах безпеки.
Уточнюється, що інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.
За даними іракських видань, мова йде про літак C-27 J Spartan, який належить американським військовим.
За попередньою інформацією, на борту перебували чотири людини, всі вони загинули. Однак ні іракська, ні американська влада поки не дали офіційних коментарів.
До слова, нещодавно у Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22.
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