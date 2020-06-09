Саудівська Аравія підвищить ціни на всі марки нафти



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Ціна нафти сорту Arab Light для азіатських клієнтів буде збільшена

Ціну на нафту Arab Light для азіатських клієнтів піднімуть вже в липні, це буде рекордним підняттям ціни за 20 років

У липні Саудівська Аравія підвищить ціни на всі марки нафти для всіх покупців.

Про це повідомила держкомпанія Saudi Aramco.

При цьому найбільш істотно - на $5,6-7,3 за барель - піднімуться ціни для Азії, найбільшого регіонального ринку Saudi Aramco. З урахуванням липневого підвищення буде практично повністю нівельовано попереднє зниження цін.

Відзначається, що ціна нафти сорту Arab Light для азіатських клієнтів буде збільшена в липні на $6,1 за барель, що є максимальним підвищенням за 20 років, повідомляє агентство Bloomberg.

В результаті, вона коштуватиме на $0,2 за барель більше від кошика нафти Омана і Дубая.

Крім того, для покупців з держав Північно-Західної Європи «легка» нафта подорожчає на $4 (дисконт в $0,3 за барель до марки Brent на біржі ICE), для американських клієнтів - на $0,6 за барель (премія в $1,35 за барель до індексу ASCI).

Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

До слова, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

Нагадаємо, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту.

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