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    У світі

    Саудівська Аравія підвищить ціни на всі марки нафти

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    Ціна нафти сорту Arab Light для азіатських клієнтів буде збільшена - Саудівська Аравія підвищить ціни на всі марки нафти
    Ціна нафти сорту Arab Light для азіатських клієнтів буде збільшена

    Ціну на нафту Arab Light для азіатських клієнтів піднімуть вже в липні, це буде рекордним підняттям ціни за 20 років

    У липні Саудівська Аравія підвищить ціни на всі марки нафти для всіх покупців.

    Про це повідомила держкомпанія Saudi Aramco.

    При цьому найбільш істотно - на $5,6-7,3 за барель - піднімуться ціни для Азії, найбільшого регіонального ринку Saudi Aramco. З урахуванням липневого підвищення буде практично повністю нівельовано попереднє зниження цін.

    Відзначається, що ціна нафти сорту Arab Light для азіатських клієнтів буде збільшена в липні на $6,1 за барель, що є максимальним підвищенням за 20 років, повідомляє агентство Bloomberg.

    В результаті, вона коштуватиме на $0,2 за барель більше від кошика нафти Омана і Дубая.

    Крім того, для покупців з держав Північно-Західної Європи «легка» нафта подорожчає на $4 (дисконт в $0,3 за барель до марки Brent на біржі ICE), для американських клієнтів - на $0,6 за барель (премія в $1,35 за барель до індексу ASCI).

    Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

    До слова, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

    Нагадаємо, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту.

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