У Конгрес США внесли законопроєкт, що обмежує повноваження поліції



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Конгрес може обмежити повноваження поліції у США

Документ встановлює заборону на федеральному рівні по застосуванню задушливого прийому

В Конгрес США внесли законопроєкт, який передбачає реформи правоохоронних органів і значні обмеження для поліції на тлі масових акцій протесту в країні. Документ був внесений на розгляд демократами.

Про це повідомляє The Hill.

«Законопроєкт про правосуддя в поліції, запропонований лідерами Чорного кокусу Конгресу, передбачає стримування для застосування надмірної сили з боку правоохоронців, зокрема, насильства, спрямованого проти темношкірих та інших меншин», - йдеться в повідомленні.

Також документ встановлює заборону на федеральному рівні по застосуванню задушливого прийому, ліквідує правовий захист поліції від судових позовів, вводить мандат на використання натільних телекамер поліцейськими по всій території країни і створює базу даних, яка розкриває імена поліцейських, які зловживали повноваженнями.

Крім того, лідери демократів у Конгресі визначили реформу поліції як важливе давно назрілий спосіб проти расової несправедливості.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

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