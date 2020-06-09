Підозрюваному у вбивстві Флойда призначили заставу в $1 млн



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Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві другого ступеня, у понеділок уперше постав перед судом

Підозрюваний погодився на низку обмежень, якими суд зумовив його звільнення з-під варти

Колишній поліцейський Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві Джорджа Флойда, зможе вийти на волю під заставу в мільйон доларів.

Про це інформує DW.

«Суд у Міннеаполісі у понеділок, 8 червня, визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі одного мільйона доларів для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна, якого обвинувачують у вбивстві Джорджа Флойда під час його затримання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний погодився на низку обмежень, якими суд зумовив його звільнення з-під варти.

Зокрема, Шовін не матиме права контактувати з членами родини Флойда, а також працювати у сфері забезпечення правопорядку, муситиме здати зброю та не зможе залишати межі штату Міннесота.

Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві другого ступеня, у понеділок уперше постав перед судом через відеозв'язок, перебуваючи у попередньому ув'язненні.

Наступне судове слухання заплановане на 29 червня.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

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