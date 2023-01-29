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В Ірані стався потужний землетрус: більше 600 постраждалих (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Ірані стався потужний землетрус: більше 600 постраждалих (фото)
До 60% будинків у селах зруйновано
фото: trend.az

Землетрус магнітудою 5,9 стався у північно-західній частині Ірану

Внаслідок землетрусу, що стався минулої ночі в районі Хой на північному заході Ірану, кількість постраждалих на сьогоднішній день досягла 644 людей. Про це заявив голова Організації з управління надзвичайними ситуаціями Ірану Мохаммад Хасан Намі.

Усього дві особи загинуло.

Землетрус магнітудою 5,9 стався у північно-західній частині Ірану. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 8 км на південний захід від району Хой.

Вогнище залягало на глибині 15 км.

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фото: trend.az

Є руйнування у 70 селах району Хой. До 60% будинків у селах зруйновано.

У деяких районах відключено електропостачання.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.

 

 

 

Теги: землетрус

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