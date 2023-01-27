У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW

РФ веде переговори з Тегераном про надання Росії систем озброєнь іранського виробництва

У російських військ лишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як відомо, 26 січня Росія вчергове ударила по мирних населених пунктах України. Під час масштабної атаки українська ППО збила 47 ракет різного типу із 55 та всі 24 іранські безпілотники Shahed-136.

Аналітики звернули увагу на інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

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«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними, противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.