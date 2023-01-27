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У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW
У РФ залишилося менше сотні іранських дронів
фото з відкритих джерел

РФ веде переговори з Тегераном про надання Росії систем озброєнь іранського виробництва

У російських військ лишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, 26 січня Росія вчергове ударила по мирних населених пунктах України. Під час масштабної атаки українська ППО збила 47 ракет різного типу із 55 та всі 24 іранські безпілотники Shahed-136.

Аналітики звернули увагу на інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними, противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

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Теги: росія війна Іран безпілотник Україна

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