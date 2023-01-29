В Ірані вважають, що за нічними атаками стоїть Ізраїль

Окремі експерти говорять, що за атакою стоять кілька держав

За численними ударами по іранських стратегічних об’єктах, вірогідно, стоїть Ізраїль. Як повідомляє телеканал Al Arabiya, метою Ізраїлю може бути знищення іранської військової промисловості.

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Схожої думки дотримуються аналітики та журналісти, які підтримують офіційний Тегеран.

«Очікування вказують на те, що за атаками стоїть Ізраїль», – пише у своєму Twitter журналіст Малік Аль-Рукі.

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Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Відомий американський журналіст Девід Фрум припустив, що за атакою можуть стояти кілька держав. «Серйозно, жодна країна, що працює самостійно, не наважилася б на такий удар. Хто б не був вістрям списа – це світова коаліція, яка діє, щоб завадити Ірану постачати Росії зброю жорстокості та геноциду. День пам'яті жертв Голокосту для цього підходить», – каже він.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.