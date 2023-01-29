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Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо станом на 04:00

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо станом на 04:00
фото з соціальних мереж

Палають склади, бази, заводи з виробництва зброї, в тому числі безпілотників «Шахед»

 

В ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. Міністерство оборони Ірану вже заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.

Перелік об’єктів, які були атаковані чи пошкоджені, виглядає наступним чином: 

  • Горить центр виробництва боєприпасів в провінції Ісфахан.
  • Вибухи на військових базах в Хамадані та Кереджі.
  • Атаковані заводи з виробництва ракет та дронів у різних місцях (в різних джерелах - від 5 до 7 виробничих локацій); в тому числі  зафіксовано вибухи на виробництві безпілотників «Шахед.
  • Горить нафтопереробний завод.
  • Зафіксовано вибухи в деяких військових частинах.

Потужний вибух стався у місті Хой. За даними окремих джерел, він був такий потужний, що спровокував землетрус магнітудою 5.9 за шкалою Ріхтера. Соцмережі пишуть, що там розташовано підприємство з виготовлення моторних масел. 

Атакою на військову інфраструктуру країни користуються місцеві повстанці. Одразу кілька джерел повідомляють про бойові зіткнення між ними та силовиками в кількох містах країни. Зокрема, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що в місті Джаванруд на поліцейську дільницю напали невідомі. Йде бій.

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На весь екран

Вибухи чути і в столиці. Місцеві мешканці кажуть про те, що над Тегераном у повітря підняли літаки. Деякі російські ЗМІ пишуть про те, що атаковані урядові будівлі, втім ця інформація потребує перевірки.

По всій країні фіксуються проблеми зі зв’язком та Інтернетом.

Теги: Іран

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