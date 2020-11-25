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    Ізраїль готується до можливого удару США по Ірану – Аxios

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    Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю - Ізраїль готується до можливого удару США по Ірану – Аxios
    Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю
    Фото: Israel Defense Forces/Flickr

    Ізраїль повинен бути готовий до помсти Тегерану після можливих ударів США

    Збройні сили Ізраїлю отримали вказівку уряду бути готовими до можливого військового удару США по Ірану. Про це повідомляє Аxios з посиланням на джерела в армії Ізраїлю. 

    За даними видання, США можуть нанести удар по ядерних об'єктах Ірану ще до січня 2021 року, коли чинний президент Дональд Трамп покине свій пост.

    «Уряд Ізраїлю випустив попередження не через реальну загрозу на підставі розвідувальних даних, а як певний превентивний захід, бо у США настає дуже чутливий період міжвладдя після виборів», – пише видання. 

    Таким чином, Ізраїль повинен бути готовий до можливої помсти Тегерану у разі, якщо США дійсно атакують Іран. 

    16 листопада The New York Times з посиланням одразу на чотири джерела повідомило, що у фіналі свого президентства Дональд Трамп заговорив про можливість атакувати ядерні об'єкти Ірану.

    З такою ідеєю президент США виступив після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення Тегераном запасів ядерних матеріалів». 

    Віцепрезидент США Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, в.о. глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі одразу почали відмовляли Трампа від цих намірів. 

    Атака могла бути направлена на завод, що розташований у місті Натанз. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), цей завод зосередив уранові запаси, які в 12 разів перевищують дозволені ядерною угодою, підписаної з Тегераном ще за часів Барака Обами.

    Додамо, що Трамп розірвав цей договір у травні 2018 року.  Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.

    Також США розширили санкції проти Ірану з вимогою від держав-союзників припинити купувати у іранську нафту.

    Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

    5 січня 2020 року Іран у відповідь на вбивство США генерала Кассема Сулеймані зняв всі обмеження на збагачення урану.

    Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп
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