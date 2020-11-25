Іран обіцяє €200 млн компенсацій за збитий літак МАУ

Третій раунд переговорів між Україною та Іраном призначено на 3 грудня

Іран має намір виділити 200 млн євро на виплату компенсацій за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України в січні 2020 року. Гроші на це будуть закладені в державному бюджеті Ірану на наступний рік.

Про це повідомляє іранське Радіо Свобода.

Повідомляється, що віце-президент Ірану з правових питань Лея Джонейді прокоментувала виділення цих коштів з Фонду національного розвитку Ірану.

«В решті решт всі установи використовують одні і ті ж ресурси», - зазначила вона.

Видання зазначає, що її висловлювання прозвучали після публікації газети Shargh про те, що уряд Хасана Рухані включив новий пункт до законопроекту про бюджет на наступний рік. Цей пункт передбачає виділення 200 млн євро з Фонду національного розвитку на компенсації за катастрофу МАУ.

Також повідомляється, що третій раунд переговорів між Україною та Іраном призначено на 3 грудня.

Нагадаємо, що на світанку 8 січня 2020 року сталась найбільша авіакатастрофа в історії української авіації. Після вильоту з аеропорту у Тегерані зазнав аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Новий лайнер, якому виповнилось лише три роки, виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. У результаті трагедії загинули 176 громадян з семи країн, в тому числі 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.





Джерело: РБК-Україна