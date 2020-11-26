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    Економіка та фінанси

    Прем'єр Ізраїлю привітав запуск зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня

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    <p>З 1 січня угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем вступить в силу&nbsp;</p> - Прем'єр Ізраїлю привітав запуск зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня

    З 1 січня угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем вступить в силу 

    Нетаньяху прогнозує розширення співробітництва з Україною в галузі сільського господарства і високих технологій

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною має набрати чинності з 1 січня 2021 року.

    Про це йдеться в повідомленні на сторінці глави ізраїльського уряду у Facebook.

    «Хороші новини для нашої економіки: через місяць і тиждень набере чинності угода про вільну торгівлю між нами та Україною. Це означає розширення співробітництва в галузі сільського господарства і високих технологій, а також збільшення інвестицій та торгівлі між нами. Важливий крок, який сподобається всім громадянам Ізраїлю. Дякую президенту Зеленському за спільну роботу, спрямовану на те, щоб вивести наші відносини на новий рівень!», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, на днях про вступ в силу ЗВТ з Ізраїлем з січня заявив український президент Володимир Зеленський.

    «Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва», – зазначав Зеленський.

    Як відомо, Україна і Ізраїль підписали угоду про ЗВТ ще в січні 2019 року. Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів.

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      Теги: економіка Ізраїль торгівля ЗВТ Україна Беньямін Нетаньягу
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