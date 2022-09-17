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В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео)
Досі шукають 8-річну дівчинку і 56-річну жінку, яку негода застала в автомобілі
фото з соцмереж

Протягом двох-трьох годин в Італії випало близько 400 мл опадів

У четвер, 15 вересня, в італійському регіоні Марке почалася сильна злива. Місцева влада заявила, що не чекала такої раптової «водяної бомби», оскільки протягом двох-трьох годин випало близько 400 міліметрів опадів. Про це повідомляють міцеві ЗМІ.

Відомо, що внаслідок повені загинули 11 осіб. Одинадцятим загиблим виявився 47-річний чоловік, якого повінь застала у дорозі – потужним потоком води машину змило у річку. Досі шукають 8-річну дівчинку і 56-річну жінку, яку негода теж застала в автомобілі.

В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео) фото 1
В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео) фото 2

Через повінь поки не можуть повернутися у свої домівки 150 осіб. Мер муніципалітету Сенігаллія – одного з найбільш постраждалих - вдень 17 вересня знову закликав людей залишатися вдома і переміститися на верхні поверхи, оскільки очікуються нові зливи і ситуація може знову стати небезпечною. 

В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, на початку вересня у Пакистані через повінь загинуло понад тисячу людей.

Теги: Італія негода повінь

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