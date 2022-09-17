В Італії через повінь загинуло 11 людей (фото, відео)

Протягом двох-трьох годин в Італії випало близько 400 мл опадів

У четвер, 15 вересня, в італійському регіоні Марке почалася сильна злива. Місцева влада заявила, що не чекала такої раптової «водяної бомби», оскільки протягом двох-трьох годин випало близько 400 міліметрів опадів. Про це повідомляють міцеві ЗМІ.

Відомо, що внаслідок повені загинули 11 осіб. Одинадцятим загиблим виявився 47-річний чоловік, якого повінь застала у дорозі – потужним потоком води машину змило у річку. Досі шукають 8-річну дівчинку і 56-річну жінку, яку негода теж застала в автомобілі.

Через повінь поки не можуть повернутися у свої домівки 150 осіб. Мер муніципалітету Сенігаллія – одного з найбільш постраждалих - вдень 17 вересня знову закликав людей залишатися вдома і переміститися на верхні поверхи, оскільки очікуються нові зливи і ситуація може знову стати небезпечною.

Нагадаємо, на початку вересня у Пакистані через повінь загинуло понад тисячу людей.