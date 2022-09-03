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Повінь у Пакистані: загинуло понад тисячу людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повінь у Пакистані: загинуло понад тисячу людей
Повеням, які затопили третину країни, передували чотири хвилі спеки та численні бурхливі лісові пожежі
фото: Reuters

Загалом збитки від повені оцінюють у $10 млрд

Через потужні повені, які вирують у Пакистані, загинули ще 57 жителів країни, з них 25 – діти. Відтак загальна офіційна кількість загиблих сягнула 1265 людей. Про це 3 вересня повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, орган високого рівня, створений для координації зусиль з надання допомоги, вперше зібрався в Ісламабаді під головуванням прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа, щоб підбити підсумки катастрофи.

«Рекордні мусонні дощі та танення льодовиків у північних горах призвели до повеней, які торкнулися 33 мільйонів людей і вбили щонайменше 1265 людей, у тому числі 441 дитину. Затоплення, у якому винні зміни клімату, все ще поширюється», – йдеться у повідомленні.

Повеням, які затопили третину країни, передували чотири хвилі спеки та численні бурхливі лісові пожежі, сказав глава боротьби зі стихійними лихами на нараді високого рівня, підкресливши наслідки змін клімату в південноазіатській країні.

При цьому ООН та уряд країни спільно звернулися із проханням виділити 160 мільйонів доларів для допомоги постраждалим від повені. Йдеться про близько 33 мільйони людей.

Окрім того, пошкоджено більш як мільйон будинків. Загалом збитки від повені оцінюють у $10 млрд.

Особливе занепокоєння викликає частка смертей, яка припадає на дітей, пише агентство. Раніше дитяче агентство Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) заявило, що існує «значно вищий» ризик дитячих смертей від хвороб після повеней.

Як раніше повідомлялося, третина території Пакистану була повністю затоплена в результаті рекордної повені. 

Теги: Пакистан повінь стихійні лиха діти

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